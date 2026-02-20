Двукратная олимпийская чемпионка Карлссон заболела перед последней гонкой Игр

Шведская лыжница Фрида Карлссон заболела за два дня до масс-старта на 50 км на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает газета Expressen.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Из-за плохого самочувствия она отменила сегодняшнюю тренировку. Спортсменка находится в изоляции в гостиничном номере. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она опубликовала пост, в котором попросила подписчиков совета, как быстро избавиться от симптомов простуды.

Ранее на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо 26-летняя шведка взяла золото в скиатлоне и гонке на 10 км, а также серебро в эстафете 4х7,5 км.

Гонка пройдет 22 февраля, в заключительный день Олимпиады. В ней примет участие российская лыжница Дарья Непряева.

Таисия Орлова