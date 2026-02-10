Оргкомитет Олимпиады заменит спортсменам медали с дефектами

Оргкомитет Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо пообещал заменить или починить медали с дефектами. Об этом журналистам сообщил глава операционной службы оргкомитета Лука Касасса.

«Некоторое количество медалей имели дефекты, оргкомитет немедленно занялся этой проблемой совместно с монетным двором Италии, отвечающим за производство медалей»,— приводит «РИА Новости» комментарий господина Касасса. По его словам, спортсмены, у которых возникли проблемы с медалями, могут обратиться в оргкомитет с просьбой о замене или устранении дефектов.

Медали были изготовлены Государственным институтом монетного двора и полиграфии Италии из переработанного металла, полученного из отходов собственного производства.

Ранее серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на несколько частей. У американской фигуристки Алисы Лью и ее соотечественницы — горнолыжницы Бризи Джонсон — от золотых медалей оторвалась ленточка.

Таисия Орлова