Оргкомитет Олимпиады заменит спортсменам медали с дефектами
Оргкомитет Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо пообещал заменить или починить медали с дефектами. Об этом журналистам сообщил глава операционной службы оргкомитета Лука Касасса.
Фото: Olympics.com
«Некоторое количество медалей имели дефекты, оргкомитет немедленно занялся этой проблемой совместно с монетным двором Италии, отвечающим за производство медалей»,— приводит «РИА Новости» комментарий господина Касасса. По его словам, спортсмены, у которых возникли проблемы с медалями, могут обратиться в оргкомитет с просьбой о замене или устранении дефектов.
Медали были изготовлены Государственным институтом монетного двора и полиграфии Италии из переработанного металла, полученного из отходов собственного производства.
Ранее серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на несколько частей. У американской фигуристки Алисы Лью и ее соотечественницы — горнолыжницы Бризи Джонсон — от золотых медалей оторвалась ленточка.
