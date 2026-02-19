Голландская конькобежка Ютта Лердам, ставшая на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо олимпийской чемпионкой в беге на 1000 м, имеет шансы прекрасно монетизировать свой успех. Считается, что она уже заработала $1 млн, просто расстегнув после чемпионского забега комбинезон и показав миру бюстгальтер Nike. До конца года ее доходы от монетизации олимпийского успеха с учетом появления новых рекламных контрактов могут достичь $13 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ютта Лердам

Фото: Jiang Qiming / China News Service / VCG / Getty Images Ютта Лердам

Фото: Jiang Qiming / China News Service / VCG / Getty Images

Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо может стать для голландской конькобежки Ютты Лердам поворотным моментом в жизни. В Италии она впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой. Лердам первенствовала на дистанции 1000 м и взяла серебро на 500-метровке, в 2022 году в Пекине она была второй на 1000 м. Ничего вроде бы из ряда вон выходящего, но реакция на успех 27-летней спортсменки получилась удивительной. А она всего-то сразу по завершении забега чуть расстегнула комбинезон. Обычное действие для конькобежцев.

Вопрос в том, что было под комбинезоном? Банальный спортивный бюстгальтер от Nike. Но эффект получился поразительным. У Лердам сразу прибавилось подписчиков в соцсетях. Плюс ролик попал на страницу Nike в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), а на нее подписано почти 300 млн пользователей.

Как заявила нидерландскому изданию AD Фредерика де Лаат, основательница агентства Branthlete, специализирующегося на продвижении спортсменок, «в случае с Nike, с учетом отчислений спортсменке за показы, я думаю, стоит ждать дохода более $1 млн».

Трудно сказать, получило бы действие Ютты Лердам такой же отклик, не будь она невестой популярного американского ютубера и боксера Джейка Пола, превратившегося в спортивный феномен благодаря странным, но удивительно популярным боям. В основном с отставными бойцами. Как бы то ни было, деньги на них Пол собирал серьезные.

В последний раз на ринг Джейк Пол вышел против Энтони Джошуа. Тот предсказуемо отправил его в глубокий нокаут, и Пола со стадиона увезли в больницу со сломанной в двух местах челюстью. Но ведь свои $140 млн Пол за бой, снова показавший отличные рейтинги просмотров, получил. К Олимпиаде его подлатали, невесту он на Играх сопровождал, а когда она победила, принялся рыдать от счастья (специально нанятые люди все это детально фиксировали и выкладывали в сеть). Идеальная картинка для привлечения внимания.

В любом случае перед Юттой Лердам, и без того не жаловавшейся на нехватку денег (на Игры она прибыла на частном самолете, отдельно от голландской команды, за что подверглась критике болельщиков, обвинивших ее в заносчивости), теперь открываются новые финансовые горизонты. По оценке профессора Роба Уилсона, специалиста по спортивному маркетингу, интерес рекламодателей к голландской конькобежке значительно возрастет и до конца года она может рассчитывать на доход до $13 млн. «Я думаю, это достижимый показатель. Она будет диверсифицировать свой портфель рекламных контрактов, продвигая не только спортивную амуницию, но и товары для ухода за собой, предметы роскоши и т. д.»,— рассказал господин Уилсон Daily Mail.

Роб Уилсон отметил, что для рекламодателей Ютта Лердам ценна сама по себе, вне зависимости от отношений с Джейком Полом.

«Nike не подписывает контракты с атлетами просто потому, что они с кем-то там общаются,— сказал он.— Но вместе Пол и Лердам, перекрещивая аудитории, могут привлечь куда больше внимания». Профессор Уилсон ожидает повторения чего-то вроде феномена пары исполнительницы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Тревиса Келси. Или более раннего примера суперуспешной медийной пары: Дэвид Бекхем — Виктория Адамс.

В паре Свифт—Келси в роли хедлайнера выступает певица — согласно подсчетам Forbes, в 2025 году ее состояние перевалило за $1,6 млрд.

Что касается Дэвида Бекхема и его жены (они вместе с 1997 года), то пара, по оценке The Sunday Times Rich List 2025, заработала почти $700 млн.

При этом Роб Уилсон признал, что не стоит искать логику в таких историях внезапного успеха: «Меня постоянно спрашивают перед каждым крупным турниром о том, кто станет новой маркетинговой звездой. Проблема в том, что это невозможно предсказать. Просто у каждого турнира вдруг появляется своя звезда, лицо соревнований. В данном случае конькобежный спорт стал просто способом для Лердам заявить о себе».

Александр Петров