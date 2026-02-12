Хорошему танцору очередь не мешает

Исход турнира танцоров в рамках олимпийских соревнований по фигурному катанию сломал привычный, державшийся десятилетиями шаблон этого жанра. Согласно этому шаблону, до главного в спорте золота может добраться лишь скатанный, хорошо известный публике и судьям, отстоявший положенную очередь за титулами дуэт. Не имевшая никаких ценных наград Лоранс Фурнье-Бодри и увешанный ими с ног до головы Гийом Сизерон объединились меньше года назад, но в Италии обыграли, кажется, уже не сомневавшихся, что своей очереди дождались, американцев Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом.

Вопреки прогнозам Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, вставшие в пару меньше года назад, завоевали олимпийское золото Фото: Claudia Greco / Reuters
Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон Фото: Bernat Armangue / AP
Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Все, кто не покинул Forum di Milano сразу после окончания состязаний танцоров, конечно, не могли не обратить внимания на то, что происходило после церемонии награждения. Золотые — французы Лоранс Фурнье-Бодри с Гийомом Сизероном — и бронзовые — канадцы Пайпер Гиллес с Полем Пуарье — призеры, как обычно и бывает в таких ситуациях, еще долго позировали фотографам со своими наградами, сияя широченными улыбками.

А вот Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом, словно куда-то торопясь, покатили прочь. Бейтс моментально нырнул в коридорчик, ведущий со льда в раздевалки. Чок на пару минут задержали стоявшие у бортика другие американские фигуристы и группка поклонников. Они пообнимались с ней, а серебряная медалистка Олимпиады, кажется, наконец перестала изображать железную леди и заплакала.

Драма и вправду вышла такая, каких спорт видел немного. А танцы на льду, может, не видели вовсе, потому что, казалось, этот специфический жанр покорно подчиняется строгому закону. Он царил все полвека, что танцы в олимпийской программе.

Закон гласил, что Олимпиаду нельзя покорить с разбега. Как минимум нужно быть скатанным с юности, а то и с детства дуэтом, приучившим к своему стилю, своим движениям и повадкам, своему скольжению всех — и публику, и судей.

Олимпийские победы иногда доставались и не слишком выделявшимся до них дерзким молодым выскочкам. Но и у них, выскочек — таких как Оксана Грищук с Евгением Платовым в 1994 году или Тесса Вертью со Скоттом Мойром в 2010-м,— стаж совместной работы был огромным.

И это исключения. Негласные правила, традиции танцев настаивали на том, что за олимпийской победой, если не происходит ничего экстраординарного вроде перемен в правилах, ускоривших взлет Вертью и Мойра, нужно отстоять очередь. В ней, потихоньку продвигаясь вверх по иерархии, прежде чем получить заслуженное золото, терпели самые выдающиеся, самые интересные дуэты — Джейн Торвилл и Кристофер Дин, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Марина Анисина и Гвендаль Пейзера, Татьяна Навка и Роман Костомаров. В соблюдении этого шаблона виделась даже некая высшая справедливость. Должна же в дисциплине, субъективнее которой нет, присутствовать хоть какая-то относительно надежная база. А что может быть надежнее, чем проведенный временем тест на стойкость и стабильность?

Серебряные призеры Мэдисон Чок и Эван Бейтс Фото: Bernat Armangue / AP
Серебряные призеры Мэдисон Чок и Эван Бейтс Фото: Stephanie Scarbrough / AP
Бронзовые призеры Пайпер Гиллс и Поль Пуарье Фото: Natacha Pisarenko / AP
Бронзовые призеры Пайпер Гиллс и Поль Пуарье Фото: Stephanie Scarbrough / AP

В Италии этот шаблон был нагло сломан дуэтом, рожденным причудливым сочетанием обстоятельств из двух спортсменов с совершенно разным бэкграундом. Гийом Сизерон прекрасно знал про незыблемый закон танцев. Потрясающий фигурист, он в цикле, который начался после сочинской Олимпиады 2014 года, выиграл с партнершей Габриэлой Пападакис два чемпионата мира, но на следующих Олимпийских играх — в Пхёнчхане — надел на шею серебряную медаль. Вертью и Мойр, бравшие перерыв в карьере, решили вдруг вернуться — и французов подвинули. Полагающееся им по канонам танцев золото они взяли в 2022 году в Пекине, вскоре попрощавшись со спортом.

Лоранс Фурнье-Бодри об этом законе наверняка никогда в жизни не задумывалась. Для нее он был неактуален. Она каталась в паре с Николаем Сёренсеном, своим бойфрендом,— сначала за Данию (там родился партнер), затем за Канаду (там родилась партнерша), и это был дуэт из «второй лиги», которому о больших достижениях грезить не полагается.

Судьба свела их внезапно. Лоранс Фурнье-Бодри осталась без пары из-за вспыхнувшего в 2024 году скандала с партнером. Николая Сёренсена обвинили в изнасиловании американской фигуристки, якобы случившемся в начале десятых. До уголовного дела не дошло, но канадская федерация фигурного катания дисквалифицировала его на шесть лет. Позже отстранение отменили, решив тщательнее расследовать инцидент. Однако Сёренсен в любом случае успел превратиться в персону нон-грата для мира фигурного катания. А Гийом Сизерон, в отличие от Габриэлы Пападакис, занявшейся беллетристикой и в своих свежих мемуарах рассказавшей об абьюзерских наклонностях бывшего партнера, отчего-то заскучал по льду и по трофеям.

Слева направо: Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, Пайпер Гиллс и Поль Пуарье Фото: Amanda Perobelli / Reuters
Слева направо: Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, Пайпер Гиллс и Поль Пуарье Фото: Natacha Pisarenko / AP

О создании дуэта они, Фурнье-Бодри и Сизерон, два ветерана за 30, объявили в марте прошлого года. И даже те, кто сразу разглядел в этом сочетании элегантного, целиком скроенного из эмоций фигуриста и похожей на участницу конкурса «Мисс Олимпия» неожиданно плечистой и мускулистой фигуристки какую-то изюминку, какую-то особенную «химию», вряд ли всерьез рассчитывали на то, что она доведет до олимпийского триумфа. За десять месяцев-то?! Смешно. Особенно если есть законные фронтмены, первые в очереди. Для Мэдисон Чок и Эвана Бейтса итальянская Олимпиада — четвертая. Все три чемпионата мира в нынешнем олимпийском цикле — их. Плюс репутация танцоров креативных, с искрой. Настоящие лидеры.

Чудом казалось уже то, что Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон с наскока пристроились в спину фаворитам. Но ничто не намекало на то, что они могут совершить еще один рывок.

В декабрьском финале серии Гран-при в Японии верх в очном противостоянии взяли американцы. В ритм-танце, единственном их столкновении в рамках командного турнира уже на Олимпиаде, опять сильнее были Чок и Бейтс. Нет же, есть в фигурном катании священные константы!

И даже американскую осечку в ритм-танце уже в турнире танцевальном тем, кто в их святость верил, отчаянно не хотелось принимать за тектонический сдвиг. Срывчик можно объяснить усталостью после командной победы. Отставание от французов — символическое. Такое запросто можно отыграть в произвольном. Вернее, нельзя не отыграть. Потому что выверенный до мельчайших нюансов танец, в котором Мэдисон Чок — матадор, а Эван Бейтс — бычок, которого манит и манит красная юбка партнерши, и все это под еще добавившей «Paint it Black» тревожности аранжировочку,— номер беспроигрышный. Ну не может же не сработать. А пара все-таки допущенных ошибочек — ерунда.

Чок и Бейтс смотрели за тем, как французы катают, завершая соревнования, свой произвольный танец под музыку из фильма «Кит», в отличие от американского аморфный, без намека на сюжет, с каменными лицами, про себя, впрочем, несомненно, отмечая: так, Сизерона болтануло на твизле — это сбавка, а вот еще одна… И с каменными лицами ждали оценок, отдавая себе, скорее всего, отчет в том, что много выиграть не получится. База у двух программ абсолютно, до сотых одинаковая, а соперники, что уж тут говорить, несмотря на легкую фальшь, тоже были хороши. С такими же каменными лицами они встретили приговор. Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона поставили выше. Вновь на десятые доли балла, но выше. А внутри-то уже полыхал пожар, который серебром на шее и слезами у бортика не потушишь.

Алексей Доспехов