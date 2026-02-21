Главные новости за 21 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 февраля уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края.

Утром в субботу, 21 февраля, над Краснодарским краем сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

На улице Новороссийской в Краснодаре, где накануне произошло падение беспилотного летательного аппарата, продолжают работать специалисты городских служб.

В поселке Ильский Северского района в ночь с 20 на 21 февраля в результате атаки беспилотников обломки БПЛА были обнаружены по 11 адресам. По данным оперштаба Кубани, пострадал один человек, медицинская помощь ему оказана на месте, угрозы жизни нет.

В Анапе после сильного шторма приступили к уборке фрагментов мазута, поднятых со дна прибрежной акватории. Загрязнения выявлены в ходе ежедневного мониторинга береговой линии на трех участках — от центрального пляжа до пляжа «Тортуга» в селе Витязево.