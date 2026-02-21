Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ночью над Кубанью сбили 24 БПЛА

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 февраля уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего, по данным ведомства, за ночь было перехвачено и уничтожено 77 БПЛА. Помимо Краснодарского края, 13 аппаратов сбиты над территорией Республики Крым, девять — над Курской областью, восемь — над Белгородской областью, пять — над Самарской областью. Четыре беспилотника уничтожены над акваторией Азовского моря, три — над Саратовской областью, по одному — над Волгоградской и Воронежской областями.

Накануне вечером в поселке Ильском Северского района обломки одного из беспилотников повредили три частных дома и высоковольтную линию электропередачи. По предварительной информации, пострадавших нет.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все