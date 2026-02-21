Утром над Кубанью сбили три БПЛА

Утром в субботу, 21 февраля, над Краснодарским краем сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего в период с 7:00 до 9:00 силы ПВО перехватили 12 БПЛА над регионами РФ. Помимо Краснодарского края, атаке подверглись Ростовская область (сбито пять БПЛА), Белгородская область (два дрона), Астраханская и Волгоградская области (по одному беспилотнику).

О каких-либо разрушениях или жертвах в Краснодарском крае утром не сообщалось.

Вячеслав Рыжков