Новые выбросы мазута убирают в Анапе после шторма

В Анапе после сильного шторма приступили к уборке фрагментов мазута, поднятых со дна прибрежной акватории. Загрязнения выявлены в ходе ежедневного мониторинга береговой линии на трех участках — от центрального пляжа до пляжа «Тортуга» в селе Витязево, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.atorus.ru Фото: www.atorus.ru

К ликвидации последствий привлечены сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, спасательного отряда «Кубань-СПАС», представители администрации Анапы и местные жители. В течение дня собрано 98 мешков штормового мусора и фрагментов нефтепродуктов.

Работы также организованы в поселке Веселовка Темрюкского района, где небольшие остатки нефтепродуктов убирают сотрудники «Кубань-СПАС» и волонтеры.

Вячеслав Рыжков