Главные новости за 20 февраля. Сочи

Издание «Коммерсантъ-Сочи» вошло в десятку самых цитируемых средств массовой информации Краснодарского края по итогам 2025 года. Лидером списка стало издание «Коммерсантъ-Кубань».

С 21 февраля на черноморском побережье вводится новый пригородный железнодорожный маршрут. Электропоезда «Ласточка» начнут курсировать между станциями «Имеретинский курорт» и «Аэропорт Сочи».

В Сочи рассматривают возможность временного ограничения продажи пиротехнических изделий через маркетплейсы на фоне атак беспилотных летательных аппаратов. С соответствующей просьбой администрация курорта обратилась к крупнейшим интернет-площадкам.

В Сочи на электронных торгах продадут имущественный комплекс стоимостью 53,5 млн руб., включающий два жилых дома и три земельных участка в Хостинском районе.

Сочи и Сириус вошли в пятерку наиболее востребованных направлений для поездок в период длинных выходных, приуроченных к празднованию 8 Марта. На даты с 6 по 9 марта лидерами по числу оформленных размещений остаются Москва и Санкт-Петербург — на них приходится 16 и 12% бронирований соответственно.