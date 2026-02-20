Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Коммерсантъ-Сочи» вошел в топ-10 самых цитируемых СМИ Кубани

Издание «Коммерсантъ-Сочи» вошло в десятку самых цитируемых средств массовой информации Краснодарского края по итогам 2025 года. Рейтинг подготовлен аналитической компанией «Медиалогия» на основе индекса цитируемости (ИЦ).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, «Коммерсантъ-Сочи» занял 10-е место с показателем ИЦ 64,34. Для издания это дебют в первой десятке регионального рейтинга.

Лидером списка стало издание «Коммерсантъ-Кубань», возглавившее рейтинг с индексом цитируемости 222,33 и улучшившее свои позиции по сравнению с предыдущим годом на три строчки. Второе место занял «РБК Краснодар» (217,82), третью позицию — «Комсомольская правда — Кубань» с показателем 181,71.

Индекс цитируемости отражает качество распространения контента СМИ и формируется с учетом количества ссылок на материалы издания в других медиа, а также уровня авторитетности источников, разместивших такие ссылки. Рейтинги публикуются ежемесячно, ежеквартально и по итогам года.

В топ-20 самых цитируемых СМИ Краснодарского края вошли как печатные издания, так и интернет-ресурсы, телеканалы и радиостанции. В числе участников рейтинга представлены региональные и городские медиа, включая проекты из Краснодара, Сочи и Новороссийска.

Мария Удовик

Новости компаний Все