«Коммерсантъ-Сочи» вошел в топ-10 самых цитируемых СМИ Кубани
Издание «Коммерсантъ-Сочи» вошло в десятку самых цитируемых средств массовой информации Краснодарского края по итогам 2025 года. Рейтинг подготовлен аналитической компанией «Медиалогия» на основе индекса цитируемости (ИЦ).
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Согласно опубликованным данным, «Коммерсантъ-Сочи» занял 10-е место с показателем ИЦ 64,34. Для издания это дебют в первой десятке регионального рейтинга.
Лидером списка стало издание «Коммерсантъ-Кубань», возглавившее рейтинг с индексом цитируемости 222,33 и улучшившее свои позиции по сравнению с предыдущим годом на три строчки. Второе место занял «РБК Краснодар» (217,82), третью позицию — «Комсомольская правда — Кубань» с показателем 181,71.
Индекс цитируемости отражает качество распространения контента СМИ и формируется с учетом количества ссылок на материалы издания в других медиа, а также уровня авторитетности источников, разместивших такие ссылки. Рейтинги публикуются ежемесячно, ежеквартально и по итогам года.
В топ-20 самых цитируемых СМИ Краснодарского края вошли как печатные издания, так и интернет-ресурсы, телеканалы и радиостанции. В числе участников рейтинга представлены региональные и городские медиа, включая проекты из Краснодара, Сочи и Новороссийска.