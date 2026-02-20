«Коммерсантъ-Сочи» вошел в топ-10 самых цитируемых СМИ Кубани

Издание «Коммерсантъ-Сочи» вошло в десятку самых цитируемых средств массовой информации Краснодарского края по итогам 2025 года. Рейтинг подготовлен аналитической компанией «Медиалогия» на основе индекса цитируемости (ИЦ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, «Коммерсантъ-Сочи» занял 10-е место с показателем ИЦ 64,34. Для издания это дебют в первой десятке регионального рейтинга.

Лидером списка стало издание «Коммерсантъ-Кубань», возглавившее рейтинг с индексом цитируемости 222,33 и улучшившее свои позиции по сравнению с предыдущим годом на три строчки. Второе место занял «РБК Краснодар» (217,82), третью позицию — «Комсомольская правда — Кубань» с показателем 181,71.

Индекс цитируемости отражает качество распространения контента СМИ и формируется с учетом количества ссылок на материалы издания в других медиа, а также уровня авторитетности источников, разместивших такие ссылки. Рейтинги публикуются ежемесячно, ежеквартально и по итогам года.

В топ-20 самых цитируемых СМИ Краснодарского края вошли как печатные издания, так и интернет-ресурсы, телеканалы и радиостанции. В числе участников рейтинга представлены региональные и городские медиа, включая проекты из Краснодара, Сочи и Новороссийска.

Мария Удовик