Продажу фейерверков в Сочи могут ограничить

В Сочи рассматривают возможность временного ограничения продажи пиротехнических изделий через маркетплейсы на фоне атак беспилотных летательных аппаратов. С соответствующей просьбой администрация курорта обратилась к крупнейшим интернет-площадкам, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава курорта, во время отражения атак одновременно с работой систем противовоздушной обороны в разных районах фиксировались случаи запуска мощной пиротехники. По его словам, подобные действия создают дополнительные риски и осложняют работу военных и специальных служб.

Глава города подчеркнул, что в моменты отражения атак приоритетом является безопасность жителей. Использование фейерверков в условиях действия сирен и работы ПВО, по оценке муниципалитета, представляет угрозу обороне города и общественному порядку.

В рамках профилактических мер администрация направила обращения маркетплейсам с просьбой временно ограничить продажу пиротехники для Сочи. Кроме того, специализированным торговым точкам рекомендовано выдавать покупателям памятки о недопустимости использования фейерверков во время сигнала тревоги. Также в городе усиливаются рейдовые мероприятия по пресечению несанкционированной торговли подобной продукцией.

Отдельное обращение адресовано представителям гостиничного и ресторанного бизнеса, а также владельцам развлекательных заведений. Им рекомендовано напомнить персоналу и посетителям правила поведения при объявлении угрозы атаки БПЛА и исключить применение пиротехнических изделий в работе объектов. Жителей и туристов призывают соблюдать требования безопасности и воздерживаться от съемки работы систем ПВО и фрагментов беспилотников.

Мария Удовик