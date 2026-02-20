В Сочи выставили на торги имущественный комплекс за 53,5 млн рублей

В Сочи на электронных торгах продадут имущественный комплекс стоимостью 53,5 млн руб., включающий два жилых дома и три земельных участка в Хостинском районе.

Аукцион с закрытой формой предложений пройдет на площадке «Альфалот». Лот расположен в СНТ «Учитель» на улице Дорога на Большой Ахун и состоит из трех земельных участков общей площадью более 2 тыс. кв. м., а также двух жилых домов площадью 205,9 и 54,5 кв. м.

Начальная стоимость составляет 53,5 млн руб. без НДС. Участники должны внести задаток в размере 20% от цены лота — около 10,7 млн руб.

Заявки принимаются с 9 февраля по 19 марта 2026 года до 16:00 по московскому времени. Итоги подведут 23 марта в 17:00. К участию допускаются физические и юридические лица, соответствующие требованиям законодательства о банкротстве.

Победителем станет участник, предложивший максимальную цену. При равных предложениях преимущество получит тот, кто подал заявку раньше. Договор купли-продажи необходимо подписать в течение пяти дней, а расчет произвести в течение 30 календарных дней.

Торги проходят в рамках банкротства.

Елена Турбина