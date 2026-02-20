«Ласточка» свяжет Имеретинский курорт и аэропорт Сочи

С 21 февраля на черноморском побережье вводится новый пригородный железнодорожный маршрут. Электропоезда «Ласточка» начнут курсировать между станциями «Имеретинский курорт» и «Аэропорт Сочи». Проект реализуется в рамках программы развития транспортной инфраструктуры федеральной территории «Сириус», сообщает пресс-служба РЖД в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По информации перевозчика, поезда со станции «Имеретинский курорт» будут отправляться в 14:12 и 18:37, прибывая в «Аэропорт Сочи» в 14:44 и 19:09 соответственно. В обратном направлении электрички из аэропорта проследуют в 15:12, 17:53 и 00:20 с прибытием в Сириус в 15:44, 18:27 и 00:53.

Маршрут предусматривает промежуточные остановки на станции «Адлер» и остановочном пункте «Научный парк», что позволит обеспечить дополнительную транспортную доступность для жителей и гостей побережья.

Запуск направления направлен на повышение связности ключевых транспортных узлов и курортной инфраструктуры, а также на оптимизацию пассажиропотока в период повышенного спроса. Ожидается, что новое сообщение упростит логистику для туристов и сократит время в пути между прибрежной зоной и авиаузлом.

Подробные сведения о расписании движения размещены на официальном сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород» в разделе «Расписание», а также доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Мария Удовик