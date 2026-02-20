Сочи и Сириус вошли в топ-5 поездок на 8 Марта

Сочи и Сириус вошли в пятерку наиболее востребованных направлений для поездок в период длинных выходных, приуроченных к празднованию 8 Марта. Такие данные представил сервис бронирования «Отелло», проанализировав обезличенную статистику бронирований на март 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Согласно исследованию, на даты с 6 по 9 марта лидерами по числу оформленных размещений остаются Москва и Санкт-Петербург — на них приходится 16 и 12% бронирований соответственно. В десятку самых популярных направлений также вошли Сочи и Сириус, а также Казань, Эсто Садок (Адлерский район Сочи), Иркутск, Новосибирск, Шерегеш и Адлер.

Средняя продолжительность поездки в большинстве направлений составляет три ночи. При этом в Сочи, Шерегеше и Адлере туристы планируют более длительный отдых — в среднем четыре ночи.

По уровню стоимости размещения наиболее доступным направлением назван Иркутск, где средняя цена ночи на праздничный период составляет 4,7 тыс. руб. В Новосибирске и Санкт-Петербурге показатель не превышает 6 тыс. руб.

Аналитики также зафиксировали рост интереса к локациям с горнолыжной инфраструктурой. Помимо Эсто-Садка и Шерегеша, в топ-20 направлений вошел Манжерок. Годом ранее среди горнолыжных точек в двадцатке лидеров присутствовал только Эсто-Садок.

Среди зарубежных направлений в числе наиболее популярных на мартовские праздники названы Турция, Беларусь и ОАЭ.

Мария Удовик