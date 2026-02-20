Главные новости за 20 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры России об обращении в доход государства активов, связанных с депутатом Государственной думы Рифатом Шайхутдиновым, суд запретил регистрацию сделок по ряду объектов в петербургском комплексе апартаментов VALO. К рассмотрению дела по существу Никулинский районный суд Москвы приступил 20 февраля.

В отношении 33-летней матери школьника из Санкт-Петербурга, убитого в конце января, возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию, сопряженном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ). Полагают, что это привело к преступлению против половой неприкосновенности мальчика и его убийству.

Солист петербургской группы Shortparis Николай Комягин скончался в возрасте 39 лет. По информации Ксении Собчак, артисту стало плохо после тренировки по боксу, у него не выдержало сердце.

Конкурсный управляющий ООО «Система I» выставил на торги 26 товарных знаков сети магазинов электроинструмента «220 Вольт» по начальной цене 50,8 млн руб. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 25 марта.

ООО «Самые успешные предприниматели» и ООО «Блэк Лаундж» привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных норм (ст. 6.6 КоАП РФ). Заведения в доме 3-5 лит. В по улице Некрасова по решению суда приостанавливают работу на 60 дней.

Врио председателя правления ПАО «Невский банк» Владимира Бондаренко заочно признали виновным в хищении средств кредитной организации на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Его осудили на девять лет и обязали выплатить штраф в размере миллиона рублей.

Руководитель ГБУ «Балтберегозащита» и начальник отдела контроля за строительством и ремонтом учреждения стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Поводом для его возбуждения стал контракт на проведение работ на участках берега Балтийского моря.

По сравнению с последним месяцем 2025 года свежие огурцы в январе подорожали на 43,2%. В среднем плодоовощная продукция в начале 2026 года выросла в цене на 11,7%.