Товарные знаки сети «220 Вольт» выставили на торги за 50,8 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Система I» выставил на торги 26 товарных знаков сети магазинов электроинструмента «220 Вольт» по начальной цене 50,8 млн руб. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 25 марта, пишет «Деловой Петербург».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Система I», развивавшее сеть с 2007 года, обанкротилось в декабре 2022 года. На торги также выставлены одним лотом связанные с компанией структуры — «Е-коммерс», «Мега инструмент» и торговый дом «Северо-Западный», через которые велась торговля и создавалось специализированное ПО.

Стоимость активов — 31,6 млн руб. Издание отмечает, что в реестре требований кредиторов торгового дома «Северо-Западный» значатся долги на 2,2 млрд рублей.

Артемий Чулков