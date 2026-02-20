Экс-топ-менеджера «Невского банка» осудили на 9 лет за хищение 1,5 млрд рублей

Врио председателя правления ПАО «Невский банк» Владимира Бондаренко заочно признали виновным в хищении средств кредитной организации на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Его осудили на девять лет и обязали выплатить штраф в размере миллиона рублей, сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Приговор по делу Владимира Бондаренко 20 февраля вынес Замоскворецкий районный суд Москвы. «Агентство по страхованию вкладов» подало иск в интересах банка для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. До исполнения приговора заочно осужденному арест на имущество бывшего топ-менеджера «Невского банка» сохранен.

По делу о хищении 1,5 млрд рублей кредитной организации на восемь лет также осужден соучастник преступления Дмитрий Шеховцов. Арбитражный суд Москвы признал заявление «Агентства по страхованию вкладов» о банкротстве Шеховцова обоснованным.

Татьяна Титаева