На мать убитого мальчика из Петербурга завели уголовное дело

В отношении 33-летней матери школьника из Санкт-Петербурга, убитого в конце января, возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию, сопряженном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, дело возбудили 19 февраля. Утверждается, что женщина умышленно не исполняла и ненадлежаще исполняла родительские обязанности, в связи с чем у ребенка развились признаки девиантного поведения. Эти признаки, полагают в следственных органах, и привели к преступлению против половой неприкосновенности мальчика и его убийству.

Напомним, что 3 февраля суд отправил в СИЗО 38-летнего Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве мальчика (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие утверждало, что ребенок подрабатывал на парковке рядом с гипермаркетом «Лента» на Таллинском шоссе, протирая фары и стекла, где его посадил в машину фигурант.

По одной из версий, далее между ними возник конфликт, связанный с отказом ребенка от сексуальных действий. Школьник пообещал молчать о предложении Жилкина, если тот ему выплатит полмиллиона рублей. После этого обвиняемый нанес ему несколько ударов кулаком, от которых потерпевший скончался на месте.

Похороны ребенка состоялись 11 февраля.

Артемий Чулков

