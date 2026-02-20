Два заведения в пространстве АТС на Некрасова закрыли на 60 дней из-за нарушений

ООО «Самые успешные предприниматели» и ООО «Блэк Лаундж» привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных норм (ст. 6.6 КоАП РФ). Заведения в доме 3-5 лит. В по улице Некрасова по решению суда приостанавливают работу на 60 дней.

Нарушения санитарно-эпидемиологических норм в барном кластере АТС зафиксировали в ходе внеплановой проверки 6 февраля.

В заведении с юрлицом ООО «Самые успешные предприниматели» не было исправной системы горячего водоснабжения, оно не имелось моечного оборудования в достаточном количестве. У персонала не было гигиенической раковины для мытья рук, а столовая посуда мылась без применения дезинфицирующих средств. У специалистов были вопросы к качеству уборки в заведении.

К ООО «Блэк Лаундж» также возникли претензии из-за недостаточного количества моечного оборудования, отсутствия отдельного туалета раковинами для персонала, мытья посуды без дезинфицирующих средств и некачественной уборки.

Кроме того, проверка выявила, что не была обеспечена последовательность техпроцессов, исключающих встречные потоки чистой и грязной посуды, отсутствовала маркировка на части пищевой продукции и разделочном инвентаре, не имелось технико-технологических карты для изготовления продукции. Сотрудники работали без прохождения медсомотра, а в помещении не было локальной вытяжной системы вентиляции.

Представитель первой компании в суд не явился. Защитник ООО «Блэк Лаундж» настаивал, что проверка была проведена с нарушением, и представил фотографии и документы, подтверждающие частичное устранение выявленных нарушений.

Татьяна Титаева, Артемий Чулков