Директора «Балтберегозащиты» и его подчиненного задержали за превышение полномочий

Руководитель ГБУ «Балтберегозащита» и начальник отдела контроля за строительством и ремонтом учреждения стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Поводом для его возбуждения стал контракт на проведение работ на участках берега Балтийского моря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Фото: УФСБ России по Калининградской области

По версии ведомства, четыре года назад «Балтберегозащита» заключила контракт со строительной компанией на сумму 169,8 млн рублей. Подрядчик при проведении аварийно-восстановительных работ использовал материалы, не соответствующие проектной документации. При этом объем работ не был выполнен полностью.

Зная об этих нарушениях, фигуранты приняли их и перечислили денежные средства исполнителю. Действия директора и его подчиненного, полагает следствие, причинили материальный ущерб региональному министерству строительства и ЖКХ. Его сумма уточняется.

Сотрудников учреждения задержали и допросили, им предъявлено обвинение. Следователи устанавливают все детали преступления.

Татьяна Титаева