Свежие огурцы в петербургских магазинах в январе стали дороже на 43,2%

По сравнению с последним месяцем 2025 года свежие огурцы в январе подорожали на 43,2%. Это следует из отчета Петростата о динамике цен на потребительские товары и услуги в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В среднем плодоовощная продукция в начале 2026 года выросла в цене на 11,7%. Стоимость помидоров увеличилась на 27,4%, моркови — на 18,1%, белокочанной капусты — на 13,2%, репчатого лука — на 10,9%, картофеля — на 10,2%.

В январе на 6,5% подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания, говядина выросла в цене на 4,1%. В отчетный месяц на 4,2% подешевела вареная колбаса.

«Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах января 2026 года составила 8741,86 руб. в расчете на месяц, что на 2,0% выше, чем в декабре 2025 года»,— говорится в информации Петростата.

Татьяна Титаева