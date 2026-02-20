Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Регистрационные действия с апартаментами VALO ограничили по иску Генпрокуратуры

В рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры России об обращении в доход государства активов, связанных с депутатом Государственной думы Рифатом Шайхутдиновым, суд запретил регистрацию сделок по ряду объектов в петербургском комплексе апартаментов VALO. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К рассмотрению дела по существу Никулинский районный суд Москвы приступит 20 февраля. В числе соответчиков — бенефициары отеля Novotel на ул. Маяковского, а также владельцы компаний, связанных с апартаментами VALO.

Прокуратура настаивает на передаче в собственность государства четырех обществ и нераспроданной недвижимости в составе комплекса, включая помещения конференц-зала, ресторана, спа и часть апартаментов. По информации издания, наложен запрет на регистрационные действия по переходу права собственности на нераспроданные помещения, а в части аренды — на объекты, принадлежащие дольщикам-физлицам.

Артемий Чулков

Новости компаний Все