На 40-м году жизни умер солист группы Shortparis Николай Комягин
Солист петербургской группы Shortparis Николай Комягин скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщила менеджер коллектива Марина Косухина.
Вокалист группы Shortparis Николай Комягин во время выступления на фестивале «Дикая Мята» в 2019 году
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
По информации Ксении Собчак, артисту стало плохо после тренировки по боксу, у него не выдержало сердце.
«Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее. Оставался в стране, хоть ему и запретили давать концерты»,— написала госпожа Собчак в Telegram-канале.
Николай Комягин родился в Новокузнецке. С 2010 года жил в Петербурге. В 2012 году в Северной столице был основан музыкальный коллектив Shortparis. Впоследствии группа выступала в России и за рубежом, принимала участие в международных фестивалях. Музыканты успели выпустить четыре студийных альбома и шесть EP, последний из которых — «Родная земля» — вышел в 2025 году.