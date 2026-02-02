Осужденному за дачу взятки экс-директору ГУП заменили реальный срок на условный

Бывший директор ГУП «Дагомысское ДРСУ» Сафарбий Напсо, приговоренный в октябре к четырем годам колонии за растрату и мошенничество, освобожден из-под стражи. Краснодарский краевой суд заменил реальный срок на условный, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор ГУП «Дагомысское ДРСУ» Сафарбий Напсо

Напсо признал вину и заключил досудебное соглашение. Следствию он сообщил, что давал взятки вице-губернатору, а затем депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. По данным «Ъ», он организовал для чиновника ремонт, земляные работы и приобрел квартиру на общую сумму 25 млн руб.

Взамен Вороновский оказывал покровительство и скрывал махинации Напсо, в результате которых из госсобственности выбыла техника на 45 млн руб. Ущерб полностью погашен. Напсо освобожден от ответственности за дачу взятки и выступает свидетелем по делу Вороновского, который арестован за получение взятки.

Ранее Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества экс-депутата Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко и их родственников. По версии следствия, с 2016 года в крае действовала коррупционная схема с откатами за дорожные контракты на сумму свыше 2,8 млрд руб.

