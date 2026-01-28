Министр транспорта Кубани Переверзев вышел из СИЗО под подписку о невыезде

Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев заключил досудебное соглашение, мера пресечения ему изменена с содержания под стражей на подписку о невыезде, сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах. Господин Переверзев, арестованный 20 января по обвинению в мошенничестве, полностью признал вину и дал подробные показания о противоправных действиях должностных лиц региональных органов власти.

По данным следствия, криминальные схемы в сфере дорожного строительства Кубани действовали более 10 лет, за это время из бюджета были похищены несколько миллиардов рублей. К махинациям могут быть причастны высокопоставленные чиновники краевого и федерального уровня.

Как стало известно «Ъ», надзорные органы и ФСБ выявили многочисленные нарушения при заключении государственных контрактов на ремонт и строительство дорог в Краснодарском крае. По данным силовиков, противоправные действия организовали Анатолий Вороновский, который с 2016 года занимал должности министра транспорта и вице-губернатора региона, затем — депутата Госдумы, а также его доверенные лица Андрей Дорошенко (депутат Госдумы) и Александр Кравченко (депутат заксобрания Кубани). Злоумышленники получали откаты от исполнителей работ по строительству и ремонту дорог, объем незаконного вознаграждения с 2016 по 2025 год превысил 2,8 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар