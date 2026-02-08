Торг среди своих

В Сочи суд продолжает рассматривать иск Генпрокуратуры, которая требует конфисковать имущество участников коррупционной схемы в дорожно-строительной сфере Краснодарского края. Одним из ответчиков выступает министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Переверзев. В ходе судебного процесса он полностью признал иск. Подробности — от корреспондента «Ъ-Сочи», побывавшего на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Центральном районном суде Сочи продолжается разбирательство по иску Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко, депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще почти трех десятков физических лиц. Одним из ответчиков выступает министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев.

Отвечая на вопросы прокуроров, господин Переверзев рассказал, что система, которую выстроил Анатолий Вороновский, была основана на укрупнении лотов. В государственных торгах побеждали только те организации, которые могли выполнить большие объемы работ. Укрупнение лотов, со слов министра, требовалось для того, чтобы на торгах не находились «посторонние внекраевые организации».

Если происходило наоборот, то на компании оказывали давление через государственное казенное учреждение «Краснодаравтодор», которое контролирует ремонт и приемку автомобильных дорог. В результате работы выполняли «только свои», а именно члены Союза дорожников Кубани, отметил чиновник.

По его словам, на совещаниях ассоциации «зонально определялись» организации, которые будут выполнять государственные контракты. Затем на торгах побеждала крупная компания, которая забирала весь объем работ. «Дальше шло распределение: кто в каком районе что делает»,— сказал господин Переверзев.

Коррупционные доходы, по данным Генпрокуратуры, легализовались через фонд «Моя Кубань». Алексей Переверзев рассказал, что дорожные организации перечисляли туда 3–5% от прибыли по госконтракту. Без таких взносов предприятия не могли победить на торгах, отметил министр.

Также он рассказал о роли Андрея Московченко, которого прокуратура считает «серым кардиналом» Анатолия Вороновского. Со слов господина Переверзева, Андрей Московченко был «связующим звеном» в коррупционной системе: «По сути, он влиял на подрядчиков. Договаривался с ними и общался о возможных откатах».

Отвечая на вопрос об источнике осведомленности, господин Переверзев сказал: «После создания фонда (“Моя Кубань” — “Ъ-Сочи”) появилось пристальное внимание правоохранительных органов. Во время взаимодействия с ними были сигналы о проблемах».

Еще одним источником информации для министра стали подрядчики: «Приходили из других регионов и говорили: “к вам невозможно попасть, если не будет благодарности”».

22 января Алексей Переверзев был арестован по обвинению в мошенничестве. Спустя шесть дней он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и был отпущен под подписку о невыезде. 24 января были арестованы Милана и Эльдар Дорошенко, дети депутата Госдумы Андрея Дорошенко, на которых он переоформил свой дорожно-строительный бизнес. Милану и Эльдара Дорошенко обвиняют в мошенничестве. По данным источников РБК, именно на основе показаний господина Переверзева следствие дало правовую оценку роли детей парламентария в схеме, связанной с распределением дорожных контрактов.

По данным прокуратуры и ФСБ, Алексей Переверзев был одним из доверенных лиц Анатолия Вороновского, организовавшего в Краснодарском крае отлаженную коррупционную систему. Общий объем незаконного дохода, по данным правоохранительных и надзорных органов, превысил 2,8 млрд руб.

По мнению правоохранителей, Анатолий Вороновский руководил процессом, занимая должности министра транспорта региона (2015–2017 годы), вице-губернатора (2017–2020 годы) и советника губернатора (2020–2021 годы). После избрания в 2021 году депутатом Госдумы, говорится в иске, господин Вороновский передал контроль на местах Алексею Переверзеву, который возглавил министерство транспорта в сентябре 2017 года, а также его заместителям.

По мнению прокуратуры, через Алексея Переверзева и его заместителей господин Вороновский продолжил оказывать влияние на управленческие решения власти в области дорожного строительства. Именно министр транспорта Переверзев, утверждает истец, организовывал перечисление средств подрядчиков в фонд «Моя Кубань». С 2017 по 2024 год предприятия дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 млрд руб.

Андрей Куценко