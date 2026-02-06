Детей депутата Дорошенко арестовали после показаний экс-министра Переверзева

Детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко Милану и Эльдара обвинили в особо крупном мошенничестве после показаний бывшего министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Как сообщал «Ъ», оба были арестованы 24 января, а 4 февраля краевой суд оставил их под домашним арестом.

По версии следствия, экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский и депутат Госдумы Андрей Дорошенко, а также несколько краснодарских чиновников и бизнесменов организовали систему получения откатов от подрядчиков в дорожной сфере. Объем незаконного вознаграждения с 2016 по 2025 год превысил 2,8 млрд руб. Милана и Эльдар Дорошенко являются совладельцами компаний «Северское ДРСУ», «Арма-Лайн» и ПКФ ДТК, которые привлечены в качестве третьих лиц к иску Генпрокуратуры по этому делу.

Алексея Переверзева, ранее арестованного по тому же делу, отпустили под подписку о невыезде 28 января после признания вины и заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. По данным источников РБК, именно на основе показаний господина Переверзева следствие дало правовую оценку роли детей парламентария в схеме, связанной с распределением дорожных контрактов.