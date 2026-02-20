Главные новости к утру 20 февраля

Житель Севастополя погиб при налете БПЛА на город.

МАГАТЭ предложило России и Украине приостановить бои в районе ЗАЭС.

Двух подростков из Забайкалья осудили по статье о теракте.

Американка Алиса Лью стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить страну подписать ядерную сделку, узнала The Wall Street Journal.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту есть чем ответить Киеву на остановку транзита российской нефти.

Парламент Венесуэлы принял закон об амнистии для политзаключенных.

США выплатили $160 млн долга в бюджет ООН.