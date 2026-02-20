МАГАТЭ предложило России и Украине приостановить бои в районе ЗАЭС

МАГАТЭ обратилось к России и Украине с предложением о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС. Это необходимо для оценки повреждений и восстановления резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1», которая была отключена 10 февраля.

По словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, станция продолжает получать питание от единственной основной линии 750 кВ «Днепровская», но ситуация остается уязвимой. «Надежное электроснабжение за пределами объекта имеет основополагающее значение для поддержания ядерной безопасности»,— сказал он. Заявление опубликовано на сайте агентства.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, расположена возле Энергодара, на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года. Управление станцией осуществляет АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).