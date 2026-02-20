Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Парламент Венесуэлы принял закон об амнистии для политзаключенных

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла Закон об амнистии для демократического сосуществования. Документ предусматривает освобождение лиц, осужденных по политическим мотивам в период с 1 января 1999 года по 2026 год.

«Закон об амнистии для демократического сосуществования принят депутатами единогласно»,— сообщил по итогам голосования спикер парламента Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television. Инициатором законопроекта выступила исполняющая обязанности президента Делси Родригес.

Под действие закона подпадают осужденные за подстрекательство, сопротивление власти, мятеж и государственную измену. Кроме того, документ предусматривает возвращение имущества и возможность возвращения на родину для вынужденных эмигрантов. Амнистия не распространяется на людей, осужденных по статьям о нарушении прав человека, убийстве, коррупции и наркоторговле.

Новости компаний Все