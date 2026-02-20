Парламент Венесуэлы принял закон об амнистии для политзаключенных

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла Закон об амнистии для демократического сосуществования. Документ предусматривает освобождение лиц, осужденных по политическим мотивам в период с 1 января 1999 года по 2026 год.

«Закон об амнистии для демократического сосуществования принят депутатами единогласно»,— сообщил по итогам голосования спикер парламента Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television. Инициатором законопроекта выступила исполняющая обязанности президента Делси Родригес.

Под действие закона подпадают осужденные за подстрекательство, сопротивление власти, мятеж и государственную измену. Кроме того, документ предусматривает возвращение имущества и возможность возвращения на родину для вынужденных эмигрантов. Амнистия не распространяется на людей, осужденных по статьям о нарушении прав человека, убийстве, коррупции и наркоторговле.