Житель Севастополя погиб при налете БПЛА на город

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота сбили над городом 16 беспилотников. Погиб 30-летний мужчина.

«Погиб 30-летний мужчина, который, скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА»,— написал господин Развожаев в Telegram-канале. Прибывшие на место врачи пытались реанимировать мужчину, но не смогли его спасти.

Как добавил губернатор, в двух многоквартирных домах выбиты стекла. Шесть частных домовладений повреждены. Михаил Развозжаев уточнил, что сигнал воздушной тревоги в Севастополе продолжает действовать.