Американская фигуристка Алиса Лью завоевала золото Олимпийских игр

Американка Алиса Лью стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. По сумме двух программ она набрала 226,79 балла (76,59 за короткую + 150,20 за произвольную).

Второе место заняла японка Каори Сакамото, получившая 224,90 (77,23 + 147,67). Третьей стала ее соотечественница Ами Накаи (219,16; 78,71 + 140,45).

Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место. За два проката она набрала 214,53 балла (72,79 + 141,64). В произвольной программе фигуристка упала со стартового четверного тулупа. Затем исполнила каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной флип — тройной тулуп, тройной флип.

Алисе Лью 20 лет. Ранее на Играх в Италии она завоевала золото в командном турнире. Также американка является чемпионкой мира (2025) и победительницей финала Гран-при (2025). В 2022 году Алиса Лью объявила о завершении карьеры, однако в 2024-м вернулась в спорт.

