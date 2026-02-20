Подростков из Забайкалья осудили по статье о теракте

Восточный окружной военный суд в Чите приговорил двух подростков к семи годам и шести годам шести месяцам воспитательной колонии. Их признали виновными в совершении теракта.

В июне 2025 года двое подростков подожгли лесной массив вблизи поселка Атамановка. По версии следствия, они сделали это по заданию неизвестного куратора, который предлагал деньги за совершение преступлений. Свои действия подростки запечатлели на видео. Следствие добавляло, что деньги за поджог подростки не получили.

Как передает ТАСС, одного из подростков приговорили к шести с половиной годам воспитательной колонии без ограничения свободы по статье о совершении теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК). Второго несовершеннолетнего признали виновным по двум статьям о терроризме (ч. 1.1 ст. 205 УК РФ; п. «а», ч. 2, ст 205 УК РФ). Суммарно ему назначили семь лет и пять дней лишения свободы в воспитательной колонии.