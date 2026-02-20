Орбан: Венгрия ответит Украине, если она продолжит связанный с нефтью шантаж

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту есть чем ответить Киеву на остановку транзита российской нефти.

«Мы держим в уме, что поставки электроэнергии на Украину осуществляются через Венгрию. Мы надеемся, что украинцы одумаются, и после того, как их первая попытка шантажа …провалится, они не будут продолжать. Если же они продолжат, у нас есть идеи, как ответить»,— сказал господин Орбан на пресс-конференции в Вашингтоне (трансляцию вел М1).

Как добавил премьер Венгрии, отношения Будапешта и Киева остаются напряженными из-за враждебных шагов со стороны Украины. По его словам, они вряд ли наладятся до завершения российско-украинского конфликта.

27 января поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» прекратились. По информации Bloomberg, был поврежден участок трубопровода на территории Украины. МИД Венгрии заявлял, что к восстановлению прокачки нефти все готово, но этого не происходит «из-за одной политической причины». 18 февраля Венгрия остановила поставки дизельного топлива на Украину.