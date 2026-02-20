WSJ: США могут нанести ограниченный удар по Ирану для заключения сделки

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить страну подписать ядерную сделку, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, атака, если Дональд Трамп даст на нее согласие, начнется в ближайшие несколько дней. Она будет нацелена на военные или правительственные объекты Ирана. Если после этого Тегеран откажется заключать ядерную сделку, США ответят широкой военной кампанией, которая будет направлена на свержение власти.

Как уточняет WSJ, вариант с нанесением ограниченного удара сигнализирует о том, что Дональд Трамп готов применить силу не только в качестве наказания, но и для оказания давления с целью заключения сделки. Один из источников уточнил, что США могут постепенно усиливать атаки, пока власти Ирана либо не свернут ядерные разработки, либо не падут.

Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о проведении какой-либо операции, хотя рассматривает разные варианты, добавили собеседники.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран должен полностью отказаться от обогащения урана и своей ядерной программы. 19 февраля он сообщил, что дает Ирану на заключение сделки 10, максимум 15 дней. WSJ писала, что США стягивают на Ближний Восток крупнейшую авиагруппу с момента вторжения в Ирак в 2003 году.