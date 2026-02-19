Главные новости за 19 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Бывший директор МУП «Водоканал города Новороссийска» арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю. Действия фигуранта привели к ущербу бюджету и нарушению прав граждан на сумму почти 27 млн руб.

Глава Краснодара Евгений Наумов утвердил изменения в положении о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения. Контроль за выполнением обновленного постановления возложен на заместителя главы города Виталия Казликина.

С начала 2026 года биржевая стоимость АИ-92 выросла на 7,3%, АИ-95 подорожал на 1,7%. Бензин на АЗС подорожал на 1,42% при общей инфляции 2,11%.

На предпосевном совещании в Краснодарском крае губернатор Вениамин Кондратьев обозначил приоритеты предстоящей весенней посевной кампании. Озимыми культурами в этом году засеяно 1,8 млн га, преимущественно пшеницей.

В 2025 году садоводы Краснодарского края получили 394 млн руб. страховых выплат за утрату урожая, что стало крупнейшей суммой в истории страхования садоводства и виноградарства в России. В 2024 году по аналогичным убыткам страховые компании выплатили садоводам и виноградарям около 159 млн руб.

В 2026 году в Краснодарском крае готовят к открытию семь крупных объектов в санаторно-курортной сфере. Реализация данных инвестпроектов увеличит вместимость отелей и гостиниц края более чем на 3 тыс. номеров, а также создаст 2 тыс. рабочих мест.

По итогам 2025 года в Краснодарском крае заболеваемость туберкулезом выросла на 4,8% по сравнению с 2024 годом.