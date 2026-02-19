Заболеваемость туберкулезом на Кубани выросла на 4,8% в 2025 году

По итогам 2025 года в Краснодарском крае заболеваемость туберкулезом выросла на 4,8% по сравнению с 2024 годом. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

«На долю детского населения пришлось 4,6% от общей заболеваемости»,— отмечают в управлении.

В основном туберкулез распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем через кашель во время разговора или при тесном контакте с больным туберкулезом. В Краснодарском крае основными мерами, направленными на предупреждение распространения туберкулеза, являются: иммунизация детей, раннее выявление и лечение больных и инфицированных жителей, а также проведение противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции.

«Ъ-Кубань» писал, что по итогам 2025 года заболеваемость корью в Краснодарском крае снизилась в 7,4 раза по сравнению с 2024 годом. На долю детского населения пришлось около 68% заболевших от общего числа. Доля взрослого населения Краснодарского края по итогам 2025 года составила 32%.

Алина Зорина