Садоводы Кубани в 2025 году получили почти 400 млн рублей по страховке за потерю урожая

В 2025 году садоводы Краснодарского края получили 394 млн руб. страховых выплат за утрату урожая, что стало крупнейшей суммой в истории страхования садоводства и виноградарства в России, сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

По данным НСА, в целом по стране аграрии получили 477 млн руб. Помимо кубанского яблоневого сада, где пострадали 743 га, компенсацию в 83 млн руб. выплатили производителю яблок из Белгородской области. Для сравнения, в 2024 году по аналогичным убыткам страховые компании выплатили садоводам и виноградарям около 159 млн руб. — ущерб вызвали заморозки, град, засуха и снежный шторм.

В 2025 году с господдержкой были заключены договоры страхования почти на 10 тыс. га многолетних насаждений. В НСА отмечают, что направление имеет потенциал дальнейшего развития.

С 2026 года действуют новые методики страхования яблоневых садов, учитывающие год плодоношения и плотность посадки деревьев, что позволяет точнее рассчитывать планируемую урожайность интенсивных садов. Впервые страховым случаем признается утрата товарного качества плодов вследствие природных бедствий, включенных в полис.

Вячеслав Рыжков