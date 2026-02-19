В марте на Кубани засеют 1,8 млн гектаров яровых

На предпосевном совещании в Краснодарском крае губернатор Вениамин Кондратьев обозначил приоритеты предстоящей весенней посевной кампании. По его словам, озимыми культурами в этом году засеяно 1,8 млн га, преимущественно пшеницей. Всходы оцениваются как хорошие, однако окончательные выводы будут сделаны после ухода за посевами в сотрудничестве с научными учреждениями.

Сев яровых культур стартует в марте, площадь посевов составит также 1,8 млн га. В регионе продолжат использовать отечественные семена, к 2030 году планируется довести их долю до 75% для ключевых сельхозкультур. В северных районах края, учитывая опыт прошлого года, будет оптимизирована структура посевов с акцентом на более засухоустойчивые растения.

На субсидии по агрострахованию предусмотрено более 400 млн руб. С 1 марта вступает в силу краевой закон, позволяющий муниципалитетам штрафовать за нарушение правил севооборота, несвоевременное внесение органики и несоблюдение состояния полей.

На развитие растениеводства в 2026 году направят 5,3 млрд руб., общая поддержка агропромышленного комплекса края превысит 10 млрд руб.

Вячеслав Рыжков