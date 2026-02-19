Кубанский депутат Дмитрий Гусев заявил, что ФАС проверит рост стоимости бензина

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю Законодательного собрания Краснодарского края Дмитрий Гусев заявил, что он совместно с председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым направил в Федеральную антимонопольную службу обращение с требованием проверить обоснованность роста цен на топливо. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам Дмитрия Гусева, с начала 2026 года биржевая стоимость АИ-92 выросла на 7,3%, АИ-95 подорожал на 1,7%. Согласно данным Росстата, бензин на АЗС подорожал на 1,42% при общей инфляции 2,11%. Рост фиксируется в оптовом и розничном сегменте.

«Мы получаем десятки обращений от людей. Подорожание бензина бьет по всем: автомобилистам, малому бизнесу, перевозчикам, аграриям. А значит — по каждому покупателю в магазине. Потому что топливо закладывается в цену любого товара и любой услуги. Да, правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля до 31 июля для стабилизации рынка. Но этого недостаточно, если внутри страны кто-то искусственно разгоняет цены»,— написал Дмитрий Гусев.

В обращении чиновники просят ФАС проверить обоснованность формирования стоимости и дать оценку происходящему. При наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства — принять меры.

Алина Зорина