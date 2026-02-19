Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава Верховного суда Игорь Краснов представил доклад о работе судебной системы

В Москве прошло совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России, на котором выступил президент Владимир Путин. С докладом об итогах работы судов в 2025 году и задачах на 2026 год выступил председатель Верховного суда Игорь Краснов. Главное из его выступления — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Общие принципы

  • Судебная система должна оперативно реагировать на социально-политические изменения в стране.
  • Правосудие должно быть основано строго на законе и практике Верховного суда.

Борьба с коррупцией и нарушениями

  • Любые проявления коррупции и местничества будут пресекаться жестко и принципиально.
  • Компромиссы и двойные стандарты в вопросах противодействия коррупции невозможны.
  • Необходимо усилить ответственность должностных лиц (включая сотрудников правоохранительных органов) за игнорирование законных требований судов.

Поддержка участников СВО

  • Требуется ввести единые стандарты для определения статуса участников СВО и предоставления им мер господдержки.
  • Недопустимо произвольное толкование льгот в регионах или их сужение.

Работа судей

  • Доля отмененных приговоров стабильна (не более 5%), но сохраняется проблема разных правовых позиций по схожим делам.
  • Необходимо повышать требования к независимости судей и их устойчивости ко внешнему давлению, но это не должно тормозить набор кадров (более 3,5 тыс. вакансий).
  • Суды обязаны пресекать попытки использования процессов в преступных целях, не допуская формального подхода.
  • Нагрузка на судей остается предельно высокой (до 490 дел в месяц на одного мирового судью), что приводит к формализму.
  • Вакансии судей не должны оставаться незаполненными месяцами и годами.
  • Переход от сплошной кассации к выборочной — «необходимый и своевременный шаг» в условиях высокой нагрузки (появится возможность прямого обращения в Верховный суд).
  • Предлагается наделить помощников судей большими процессуальными полномочиями для перераспределения нагрузки.

Цифровизация и доступность правосудия

  • Необходимо создать единую и удобную цифровую платформу для судов.
  • Цифровые технологии (ID, электронная подпись, Госуслуги) должны обеспечить безбарьерный доступ к правосудию.
  • Предлагается сделать обязательным получение судебных извещений через портал «Госуслуги» для упрощения работы и экономии бюджета.

Гуманизация правосудия

  • Курс на гуманизацию уголовного правосудия сохраняется: реальное лишение свободы назначается лишь 26% осужденных.
  • Судам следует внимательнее подходить к избранию меры пресечения, особенно по «предпринимательским» статьям, если общественная опасность невелика.

Исправление ошибок и урегулирование споров

  • Граждан планируют освободить от госпошлины при обжаловании судебных ошибок.
  • Верховный суд готовит разъяснения по оспариванию сделок с жильем и по вопросам материнского капитала.
  • Изучается практика признания информации в интернете запрещенной для устранения противоречий.
  • Необходимо активнее внедрять механизмы урегулирования споров (мировые соглашения), но пресекая их использование мошенниками.

