Глава Верховного суда Игорь Краснов представил доклад о работе судебной системы

В Москве прошло совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России, на котором выступил президент Владимир Путин. С докладом об итогах работы судов в 2025 году и задачах на 2026 год выступил председатель Верховного суда Игорь Краснов. Главное из его выступления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Краснов и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Общие принципы Судебная система должна оперативно реагировать на социально-политические изменения в стране.

Правосудие должно быть основано строго на законе и практике Верховного суда. Борьба с коррупцией и нарушениями Любые проявления коррупции и местничества будут пресекаться жестко и принципиально.

Компромиссы и двойные стандарты в вопросах противодействия коррупции невозможны.

Необходимо усилить ответственность должностных лиц (включая сотрудников правоохранительных органов) за игнорирование законных требований судов.

Поддержка участников СВО Требуется ввести единые стандарты для определения статуса участников СВО и предоставления им мер господдержки.

Недопустимо произвольное толкование льгот в регионах или их сужение. Работа судей Доля отмененных приговоров стабильна (не более 5%), но сохраняется проблема разных правовых позиций по схожим делам.

Необходимо повышать требования к независимости судей и их устойчивости ко внешнему давлению, но это не должно тормозить набор кадров (более 3,5 тыс. вакансий).

Суды обязаны пресекать попытки использования процессов в преступных целях, не допуская формального подхода.

Нагрузка на судей остается предельно высокой (до 490 дел в месяц на одного мирового судью), что приводит к формализму.

Вакансии судей не должны оставаться незаполненными месяцами и годами.

Переход от сплошной кассации к выборочной — «необходимый и своевременный шаг» в условиях высокой нагрузки (появится возможность прямого обращения в Верховный суд).

Предлагается наделить помощников судей большими процессуальными полномочиями для перераспределения нагрузки.

Цифровизация и доступность правосудия Необходимо создать единую и удобную цифровую платформу для судов.

Цифровые технологии (ID, электронная подпись, Госуслуги) должны обеспечить безбарьерный доступ к правосудию.

Предлагается сделать обязательным получение судебных извещений через портал «Госуслуги» для упрощения работы и экономии бюджета. Гуманизация правосудия Курс на гуманизацию уголовного правосудия сохраняется: реальное лишение свободы назначается лишь 26% осужденных.

Судам следует внимательнее подходить к избранию меры пресечения, особенно по «предпринимательским» статьям, если общественная опасность невелика.