Глава Верховного суда Игорь Краснов представил доклад о работе судебной системы
В Москве прошло совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России, на котором выступил президент Владимир Путин. С докладом об итогах работы судов в 2025 году и задачах на 2026 год выступил председатель Верховного суда Игорь Краснов. Главное из его выступления — в подборке «Ъ».
Игорь Краснов и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Общие принципы
- Судебная система должна оперативно реагировать на социально-политические изменения в стране.
- Правосудие должно быть основано строго на законе и практике Верховного суда.
Борьба с коррупцией и нарушениями
- Любые проявления коррупции и местничества будут пресекаться жестко и принципиально.
- Компромиссы и двойные стандарты в вопросах противодействия коррупции невозможны.
- Необходимо усилить ответственность должностных лиц (включая сотрудников правоохранительных органов) за игнорирование законных требований судов.
Поддержка участников СВО
- Требуется ввести единые стандарты для определения статуса участников СВО и предоставления им мер господдержки.
- Недопустимо произвольное толкование льгот в регионах или их сужение.
Работа судей
- Доля отмененных приговоров стабильна (не более 5%), но сохраняется проблема разных правовых позиций по схожим делам.
- Необходимо повышать требования к независимости судей и их устойчивости ко внешнему давлению, но это не должно тормозить набор кадров (более 3,5 тыс. вакансий).
- Суды обязаны пресекать попытки использования процессов в преступных целях, не допуская формального подхода.
- Нагрузка на судей остается предельно высокой (до 490 дел в месяц на одного мирового судью), что приводит к формализму.
- Вакансии судей не должны оставаться незаполненными месяцами и годами.
- Переход от сплошной кассации к выборочной — «необходимый и своевременный шаг» в условиях высокой нагрузки (появится возможность прямого обращения в Верховный суд).
- Предлагается наделить помощников судей большими процессуальными полномочиями для перераспределения нагрузки.
Цифровизация и доступность правосудия
- Необходимо создать единую и удобную цифровую платформу для судов.
- Цифровые технологии (ID, электронная подпись, Госуслуги) должны обеспечить безбарьерный доступ к правосудию.
- Предлагается сделать обязательным получение судебных извещений через портал «Госуслуги» для упрощения работы и экономии бюджета.
Гуманизация правосудия
- Курс на гуманизацию уголовного правосудия сохраняется: реальное лишение свободы назначается лишь 26% осужденных.
- Судам следует внимательнее подходить к избранию меры пресечения, особенно по «предпринимательским» статьям, если общественная опасность невелика.
Исправление ошибок и урегулирование споров
- Граждан планируют освободить от госпошлины при обжаловании судебных ошибок.
- Верховный суд готовит разъяснения по оспариванию сделок с жильем и по вопросам материнского капитала.
- Изучается практика признания информации в интернете запрещенной для устранения противоречий.
- Необходимо активнее внедрять механизмы урегулирования споров (мировые соглашения), но пресекая их использование мошенниками.