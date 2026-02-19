ВС: следует пресекать попытки отмывания денег под видом экономических споров
Председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов потребовал от судов своевременно принимать обеспечительные меры в ходе разбирательств по заявлениям о защите государственных интересов. По его словам, это залог поступления в казну денежных средств в случае принятия решений по существу.
Председатель Верховного суда Игорь Краснов
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В прошлом году судами в первой инстанции разрешено свыше 1 млн 800 тыс. экономических споров, сообщил председатель ВС. «При рассмотрении каждого такого дела следует тщательно оценивать весь спектр рисков и возможных, в том числе долгосрочных, негативных последствий для нашей страны»,— заявил господин Краснов на итоговом совещании судей.
Председатель ВС также считает, что судам следует пресекать попытки отмывания денег под видом рассмотрения экономических споров. В 2026 году ВС подготовит обзор практики, направленный на обеспечение конкурентоспособности отечественных производителей, предотвращение вывоза стратегически важных ресурсов, а также защиту прав и законных интересов российских хозяйствующих субъектов, заключил господин Краснов.