Председатель ВС Краснов: тренд на гуманизацию уголовного правосудия сохраняется
Общий тренд на гуманизацию уголовного правосудия сохраняется, заявил председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов на итоговом совещании судей. По его данным, из общего числа осужденных в 2025 году реальное лишение свободы назначено только 26% (125 тыс. человек). 320 тыс. человек осуждены к иным альтернативным видам наказаний.
Игорь Краснов и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По словам господина Краснова, «крайне высокой» остается доля удовлетворенных судами ходатайств об аресте подозреваемых: они согласовывают 88% обращений о заключении под стражу и 98% — о продлении ареста. Верховным судом в этой части уже даны все необходимые разъяснения, «но нередко решения формально штампуются», заявил председатель ВС.
Игорь Краснов призвал суды внимательнее относиться к избранию меры пресечения, связанной с лишением свободы, в том числе по так называемым предпринимательским статьям УК РФ.