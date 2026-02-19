ВС разъяснит, как оспаривать сделки с жильем, совершенные под влиянием обмана

Председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов потребовал от судей обеспечить безусловный приоритет социальных прав граждан, в том числе права на труд, охрану здоровья, льготы и пенсии. Особого внимания, по его словам, требуют дела о нарушениях прав на получение образования, при сдаче единых экзаменов в школах, поступлении в вузы.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Также значимыми для людей остаются споры о реализации жилищных прав и разбирательства жильцов с управляющими компаниями в связи с некачественным оказанием коммунальных услуг. «Судам следует иметь в виду, что в таких случаях именно эти компании несут обязанность полного возмещения убытков и компенсации морального вреда по требованию лиц, чьи права нарушены»,— подчеркнул председатель ВС, выступая на итоговом совещании судей.

Кроме того, заявил господин Краснов, ВС по его поручению в ближайшие месяцы подготовит разъяснения по вопросам, связанным с оспариванием сделок с жильем, в том числе совершенных под влиянием обмана. Они будут направлены на наведение порядка в этой сфере, пообещал председатель ВС. Также суд планирует обобщить практику по вопросам самовольного строительства и использования земель особо охраняемых природных территорий.

Анастасия Корня