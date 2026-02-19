Краснов: Верховный суд держит на контроле дела о мерах поддержки участников СВО

Председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов выступил за единые стандарты предоставления мер господдержки участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Об этом он заявил на итоговом совещании судей за 2025 год.

«Требуется дальнейшая унификация практики, связанной с однозначным определением статуса лиц, проходящих службу в зоне СВО»,— отметил господин Краснов. Произвольное толкование в регионах норм о критериях предоставления ветеранам социальных льгот, а тем более сужение таких гарантий недопустимо, подчеркнул председатель ВС.

По его словам, в Верховном суде ведется непрерывный мониторинг и корректировка складывающейся практики рассмотрения подобных споров. На особом контроле остаются дела о получении выплат, включая компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставлении денежных средств на их приобретение и строительство. «Ключевая цель — достижение единых стандартов предоставления мер государственной поддержки, исключение любого формализма со стороны региональных и местных властей»,— пояснил Игорь Краснов.

Анастасия Корня