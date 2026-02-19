Краснов предложил полностью перейти на извещение участников судебных процессов через «Госуслуги»

Верховный суд (ВС) намерен полностью перейти на извещение участников судебных процессов через сервис «Госуслуги». Об этом заявил председатель ВС Игорь Краснов на итоговом совещании судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Считаю необходимым внести изменения в законодательство в части обязательности получения судебной корреспонденции физическими и юридическими лицами через аккаунт на "Госуслугах"»,— сообщил он. По мнению председателя ВС, это существенно упростит доступ граждан к судам, исключит возможные злоупотребления, связанные с намеренными неявками в судебные заседания, а также сократит бюджетные расходы по направлению извещений.

ВС также намерен активнее развивать электронное судопроизводство и готов работать над созданием единой и удобной для всех цифровой платформы. Как сообщил господин Краснов, аппарату ВС совместно с судебным департаментом уже поручено разработать поэтапный план дальнейшего масштабирования доступных технологий в интересах правосудия.

«Использование цифрового ID, электронной подписи и средств видеоконференции могло бы обеспечить безбарьерное обращение миллионов пользователей в суды всех инстанций. Кроме того, цифровые доказательства способны стать материалом для аналитики нейронных сетей, а формируемое таким образом "электронное дело" — сократить все виды судебных издержек»,— подчеркнул председатель ВС.

Анастасия Корня