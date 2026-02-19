Renewal инвестировала в производство ампульных лекарств 4 млрд рублей

В 2025 году фармкомпания Renewal («ПФК Обновление») вложила в производство лекарств в стеклянных ампулах 4 млрд руб. Таким образом компания ввела новую линию, сообщил журналистам в четверг, 19 февраля, и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Денис Рягузов.

«Компания продолжает реализацию инвестпроектов стоимостью 4 млрд руб., в рамках которого предусмотрено строительство трех новых корпусов и выпуск 17 новых препаратов», — прокомментировал и. о. министра.

В апреле 2025 года в фармкомпании рассказали, что планируют создать два новых цеха со сроком запуска в 2025-2026 годах. Тогда же компания сообщила о планах заняться производством жидких лекарственных препаратов. Предприятие заявляло о выпуске 14,5 млн упаковок лекарственных препаратов в стеклянных ампулах в год. Запуск производства был запланирован на декабрь 2025 года.

Производственные мощности Renewal расположены в Сузунском районе Новосибирской области и в Новосибирске. Компания выпускает лекарственные препараты в жидких и твердых формах, в том числе инъекционные растворы, глазные и назальные капли, таблетки, капсулы, порошки и др. Выручка предприятия в 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 9 млрд руб. (годом ранее — 8,5 млрд руб.), чистая прибыль — около 1,4 млрд руб. (в 2020 году — 680,4 млн руб.).

Лолита Белова