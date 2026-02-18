Торги без вина

Имущество обанкротившегося винодельческого предприятия «Исток ЗШВ» из Северной Осетии выставлено на торги с начальной ценой более 703 млн руб. Это третья попытка реализации лота, вследствие отсутствия заинтересованных участников на предыдущих аукционах. Предприятие признано банкротом в начале 2025 года в связи с задолженностью перед налоговыми органами в размере 387 млн руб. Эксперты считают, что заявленная стоимость лота завышена примерно на 30%, учитывая износ и устаревшее состояние оборудования. Ожидаемый срок окупаемости предприятия составляет от 3 до 7 лет. В качестве дополнительных рисков выделяется возможное осложнение процесса реализации из-за залоговых обязательств банка «Солидарность».



Конкурсный управляющий ООО «Исток ЗШВ» Андрей Попов выставил на торги оборудование обанкротившегося винзавода. Начальная цена лота составляет 703,9 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В сообщении говорится, что активы завода шампанских вин и ликеро-водочного производства находятся в залоге у АО КБ «Солидарность». Залог прекращается после реализации лота. Все имущество было в эксплуатации и имеет износ, частично разукомплектовано. Техническая проверка работоспособности всего оборудования невозможна. Всего на продажу выставлено 716 позиций оборудования в смонтированном состоянии.

На аукцион выставили производственное и промышленное оборудование, комплектующие, инструменты и машины. В перечень входят металлические емкости, этикетировочные машины, фильтрационные установки для воды, свечные фильтры для продукции, укладчики бутылок, транспортеры поддонов, счетчики и насосы. Среди активов — 81 резервуар 1985 года выпуска и 147 емкостей, большинство которых произведены в 1990-1999 годах.

Задаток — 20%, снижение начальной цены продажи имущества составляет 5% от начальной цены продажи имущества на первом этапе торгов посредством публичного предложения. Минимальная цена продажи составляет 15% от начальной цены лота. Заявки на участие принимаются до 2 июня 2026 года.

В ноябре 2025 года лот пытались реализовать за 782 млн руб., а спустя месяц — за 703,9 млн руб. Однако из-за отсутствия заявок торги были признаны несостоявшимися.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Исток ЗШВ» зарегистрировано в 2017 году в Беслане (Северная Осетия). Головная компания — АО «Исток». Основной вид деятельности — производство вина из винограда. Уставный капитал компании — 434,8 млн руб. Выручка компании за 2024 год составила 49,8 млн руб.

Арбитражный суд республики признал компанию банкротом в январе 2025 года по инициативе ООО «Паритет Плюс». Управление ФНС России по Республике Северная Осетия — Алания потребовало включить в реестр кредиторов задолженность по налогам на сумму 387,7 млн руб. Основной долг составляет 285,1 млн руб., пени — 55 млн руб., штрафы — 47,6 млн руб.

Сумма задолженности «Исток ЗШВ» перед АО КБ «Солидарность», включенная в реестр требований кредиторов, достигает 654,8 млн рублей. Перед ООО «Солидарность-Риелт» долг составляет 424,8 млн руб.

Редакции «Ъ-Кавказ» не удалось получить комментарий конкурсного управляющего ООО «Исток ЗШВ» Андрея Попова по делу, поскольку его телефон был отключен.

Владельцем ООО «Исток ЗШВ» является АО «Исток». В сентябре 2025 года Арбитражный суд Москвы признал головную компанию завода также банкротом по заявлению ФНС. В материалов суда указано, что реестр требований кредиторов АО сформирован на сумму 820,7 млн руб.

Завод шампанских вин «Исток» некогда контролировал более 20% российского рынка игристых вин, сообщила ТАСС в 2017 году гендиректор ООО «Исток ЗШВ» Эльвира Ваниева. «Исток» представляет собой комплекс из нескольких предприятий, ориентированных на выпуск различных видов продукции и расположенных на единой производственной площадке. Ключевые производственные объекты включают завод шампанских вин, спиртзавод и ликероводочный завод, расположенные на территории общей площадью 32 га. В 2009 году предприятие производило около 8 млн бутылок продукции ежемесячно.

Финансовые трудности начались у «Истока» в 2010 году. После введения процедуры конкурсного производства, общий долг перед кредиторами достигал 5,5 млрд руб., в том числе около 800 млн руб. — задолженность по налогам. До признания банкротом численность работников составляла от 2 до 2,5 тыс. человек. В 2018 году планировалось запустить ликероводочный завод с шестью линиями мощностью от 6 до 12 тыс. бутылок в час, что позволяло бы производить до 120 млн бутылок продукции в год.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что ликвидационные сделки последних двух лет показывают цену 300-400 млн руб. за оборудование с розливом 6-8 тыс. бутылок в час, бродильным хозяйством на 30-40 тыс. дал, упаковочной линией и холодильниками.

«Выше этой суммы — восстановительная стоимость, поэтому старт лота завышен примерно на 30%. Даже при покупке по нижней границе оборудования с учетными затратами (демонтаж 8-12%) и старым станком (более 20 лет, с устаревшими системами) ликвидность невысока. Это сужает круг потенциальных покупателей до нескольких десятков отечественных производителей игристого вина, часть из которых сама избавляется от избыточных активов»,— комментирует эксперт.

Кроме того, объект ограничен несколькими российскими производителями игристого, средний срок экспозиции — 1-1,5 года, а окупаемость при внутренней рознице при марже 120-150 руб. с 3,5 млн бутылок — 3-4 года, а при контрактном розливе — 6-7 лет. Дополнительные риски, по его словам, связаны с залогом банка «Солидарность». Формально он погашается после регистрации права собственности, но если в процессе возникнет спор о действительности залога, объект может застрять в судах на полгода-год. Это добавит 10-12% к смете и минус год из плана ввода.

Тат Гаспарян