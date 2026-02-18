Эксперты назвали «Отличное место для работы» в отрасли телекома

Исследовательская компания Happy Job представила итоги опроса среди персонала российских компаний за 2025 год. Лидером на телеком-рынке по уровню вовлеченности сотрудников признан МегаФон.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Сертификат «Отличное место для работы» присуждается компаниям, которые обеспечивают участие не менее 61% сотрудников и по результатам входят в топ-25% лучших по бенчмарку отрасли или России по индексу Happy Index.

К моменту завершения опроса индекс вовлеченности сотрудников МегаФона составил 93,8% и стал самым высоким в отрасли. Этот показатель включает в себя сразу десять метрик, по пяти из них оператор показал максимальный результат среди телеком-компаний.

Компания проводит замеры вовлеченности несколько раз в год. Это позволяет оперативно оценить состояние команд, выявить их сильные стороны и зоны, требующие внимания.

В 2025 году оператор доработал функционал личного кабинета руководителя на платформе Happy Job под свои задачи. Раньше HR-специалисты по результатам опроса выявляли барьеры, мешающие развитию подразделений, после чего совместно составляли план мероприятий по их устранению. А сегодня на смену пришел AIассистент, который анализирует результаты опроса, интерпретирует их, учитывает комментарии, оставленные сотрудниками, и составляет список рекомендаций для руководителя. Инструмент, обученный на реальных корпоративных кейсах, превращает данные и опыт компании в действенные шаги, помогая принимать эффективные решения. Благодаря этому изменению 76% команд по итогам года улучшили свой индекс вовлеченности.

