Из Ростовской области экспортировали 8,6 тонны молочной продукции в Абхазию

С территории Ростовской области с 9 по 13 февраля в Абхазию экспортировали 8,6 т готовой молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Уточняется, что продукция соответствовала ветеринарно-санитарным нормам и требованиям страны-импортера. Качество и безопасность товаров подтвердили лабораторные исследования в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».. Нарушений в вопросе законности происхождения молочной продукции не обнаружили.

Константин Соловьев